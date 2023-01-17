Olay, 15 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese giderek hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını Y.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Y.A., aynı gün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Oca 2023 - 16:18- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:20
İş yerinde aynı gün yakayı ele verdi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.