17 Oca 2023 - 16:18- Asayiş G: 17 Oca 2023 - 16:20

İş yerinde aynı gün yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İş yerinde aynı gün yakayı ele verdi mask

Olay, 15 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese giderek hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını Y.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Y.A., aynı gün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Olay, emniyet, polis

17 Oca 2023 - 16:18 - Asayiş

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