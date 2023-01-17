Polis ekipleri öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için sahada

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışma gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde, “Güvenli Okul Uygulaması” denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 okul ve çevresi, 136 şahıs, 42 araç, 5 park kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise yakalandı.