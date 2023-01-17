Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışma gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde, “Güvenli Okul Uygulaması” denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 okul ve çevresi, 136 şahıs, 42 araç, 5 park kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise yakalandı.
17 Oca 2023 - 16:36- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:38
Polis ekipleri öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için sahada
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için 136 şahıs, 42 araç, 5 park, 5 okul ve çevresi kontrol edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.