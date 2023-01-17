Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde “Kasten yaralama” suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis cezası ile aranan C.A.(29), B.A.B.(29) ve A.B. (27) isimli şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyete alınan şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Oca 2023 - 16:38- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:39
4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı
Kocaeli’de kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.