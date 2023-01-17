4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde “Kasten yaralama” suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis cezası ile aranan C.A.(29), B.A.B.(29) ve A.B. (27) isimli şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyete alınan şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.