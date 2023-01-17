Vali Yavuz: “Sahalarda alkollü adamın işi yok”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik toplantısında İlçe Kaymakamları ve Kolluk Kuvvetleri İl Müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda en önemli konulardan birisi futbol müsabakalarında çıkan kavgalar ve ayrıştırıcı tezahüratlar ele alındı. Spora yakışmayacak hareketlerin önlenmesine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu hususta asla taviz verilmemesi konusunda Kolluk Kuvvetleri’ne ve Vali Yardımcılarına talimatta bulundu.

“Mağlubiyete tahammül edemiyorsanız sporu bırakın”

Mağlubiyet sonrası sporda oluşan şiddete değinen Yavuz, “Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki sporun barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirdiğine inanan birisi olarak spor sahalarında küfür, kötü tezahürat ve şiddeti asla tasvip etmediğimizi ve müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha altını çiziyorum. Mağlubiyete eğer tahammül edemiyorsanız sporu bırakın. Kendimde spor yapmış birisi olarak mağlubiyeti hazmedemeyen biri varsa ne spor kulübü başkanı olsun, ne aktif sporcu olsun, ne taraftar olsun nihayetinde sporda yenmede yenilmede bu işin doğasında olan bir iş bunu hazmedemiyorsanız kendinize yediremiyorsanız bu işi yapmayacaksın” dedi.

“Biz 85 milyon kocaman bir aileyiz”

Spordaki holiganlığın toplumu ayrıştırmaya gittiğine değinen Yavuz, “Adeta bazı çevrelerin ekmeğine yağ sürer gibi, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir takım kışkırtmalar içerisinde bulunanları da üzüntüyle gördüğümü söylemek istiyorum. Toplumumuzun gündeminde olmayan hiç kimsenin aklına gelmeyen bir takım kışkırtmalara özellikle terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde bir takım beyanlarda bulunanlara da Valilik olarak gerekenin yapılacağını da herkesin bilmesi gerekir. Spor yapıyoruz, yaptığımız spor yenebilirsiniz yenilebilirsiniz de Dünya’nın her yerinde hakem tartışılıyor, yanlışlar tartışılıyor, eksikler tartışılıyor bunlar insanın olduğu her yerde olan şeyler. Buradan hareketle toplumumuzu kışkırtmaya, olayların çıkmasına sebebiyet verme gibi alışkanlıkları doğrusu hiç kimseye yakıştıramıyorum. Biz 85 milyon kocaman bir aileyiz. Biz kendi sorunlarını çözebilecek olgunluğa sahibiz. Medeniyet değerlerimizde yeteri kadar hoşgörü anlayışta elbette vardır” diye konuştu.

“Alkollü gelen bir adamı ben sahada görmek istemiyorum”

Denetimlerden asla taviz verilmeyeceğinin altını çizen Yavuz, “Geçen yıl bu toplantıyı yaptıktan sonra büyük ölçüde bir rahatlama olduğunu bizde gördük buradan Güvenlik Birimlerine, bakın İlçe Kaymakamlarımız da toplantıda bulunuyorlar, Vali yardımcılarımıza her düzeydeki Gençlik Spor teşkilatlarımıza buradan açık bir şekilde söylüyorum. Bu yasayı mutlaka uygulayın. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Alkollü gelen bir adamı ben sahada görmek istemiyorum. Spor sahalarında alkollü adamın işi yok. Bu denetimleri daha sık yapacağız. Küfreden, hakaret eden, olay çıkartanları sahalara sokmayacağız. Bunda herhangi bir şekilde taviz vermemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İlçe kaymakamları, İl Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve Vali yardımcıları katıldı.