Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli yolcu Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne binen E.B., ineceği durağa gelince, sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada otobüs şoförü Yeler ise durumu alttan almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirilen E.B. aracın kapılarını zorla açarak Yeler’e saldırdı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken saldırgan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırgan ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.
17 Oca 2023 - 17:00- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2023 - 17:03
Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünü öldüresiye darp eden saldırgan yolcu, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı..Saldırgan ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.