17 Oca 2023 - 17:00- Asayiş G: 17 Oca 2023 - 17:03

Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünü öldüresiye darp eden saldırgan yolcu, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı..Saldırgan ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan tutuklandı mask

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli yolcu Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne binen E.B., ineceği durağa gelince, sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada otobüs şoförü Yeler ise durumu alttan almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirilen E.B. aracın kapılarını zorla açarak Yeler’e saldırdı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken saldırgan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırgan ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

# Olay, polis

17 Oca 2023 - 17:00 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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