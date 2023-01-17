Turistlerin içerisinde bulunduğu minibüs devrildi

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. yönetimindeki 34 FTG 397 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçta bulunan 13 kişiyi çıkardı. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslara alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, minibüste bulunan kişilerin gezi için Kocaeli’ye geldikleri ve yabancı uyruklu turist oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. yönetimindeki 34 FTG 397 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçta bulunan 13 kişiyi çıkardı. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslara alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ereol Demirbek Türk - turistler
Turist Mi Acaba! - Gerçekten turistler mi acaba! Ne zaman köyüme gitsem, pencereleri karartılmış mercedes minibüslerle gelmişler, görüyorum. Turist değiller, yer kapatmaya geliyorlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.