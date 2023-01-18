Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, misafir belediye başkanlarını ağırladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan, Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretçilerine tarım, hayvancılık ve diğer çalışmalarını anlatan Yüce, yarının kenti için bugünden çalıştıklarını kaydetti. Heyet, ziyaretleri kapsamında Akyazı'daki Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi.

Yüce, sera üretim serüvenini anlatarak, "4 ayda 550 ton domates hasat ettik. 53 bin dekar arazi üzerinde dünyaya örnek teşkil edecek bir üretim faaliyeti yürütüyoruz. Burası dünyanın değişen ve gelişen tarımsal üretim modellerine öncü nitelikte hazırlandı, dünyanın her yerinden ziyaret alıyoruz. Sakarya artık tarımda büyük bir ivme yakaladı, adımlarımızı atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya'nın bir dünya markası olması için proje ürettiklerini ve çalıştıklarını aktaran Yüce, "Halkımızdan aldığımız teveccühle bilgi ve birikimimizi Sakarya'nın gelecek yüzyılı için harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serayı inceleyen belediye başkanları, çalışmalarından dolayı Yüce'yi tebrik etti. Ziyaretlerin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı gerçekleştirildi.