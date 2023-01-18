18 Oca 2023 - 10:43- Ekonomi G: 18 Oca 2023 - 10:48

MAŞUKİYE’YE 19 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Her gün gelişen ve değişen Kartepe’ye Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yeni tesis ve yatırımları kazandırmaya hızla devam ediyor. Maşukiye Spor Kompleksi 19 Milyon TL’ye mal olacak ve sporsever Kartepelilere hizmet edecek.
MAŞUKİYE’YE 19 MİLYON TL’LİK YATIRIM mask
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de  sporun gelişmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İhalesi yapılan Maşukiye Spor Kompleksi’nde çalışmalar hızla devam ederken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

ÇOK AMAÇLI MAŞUKİYE SPOR KOMPLEKSİ

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Kompleksi’nin kapalı alanı toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alacak. Tesisin yapımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile 7 bin metre kare alan Kartepelilerin hizmetine sunulacak.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe’mize yeni soluk getirecek kalıcı eser ve hizmetler ile geleceğimize iz bırakmaya devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi 19 Milyon 760 Bin TL yatırım değerindeki Maşukiye Kapalı Spor Salonumuzun çalışmalarına başladık. Bu sürecin başından beri yanımızda olup bizlere destek veren AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sami Çakır'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
# Kartepe, çevre

18 Oca 2023 - 10:43 - Ekonomi

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