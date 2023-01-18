Nurullah Genç Başiskeleli gençler ile buluşacak

ÂLÂ MEKÂN’DA

Çocukların ve gençlerin bireysel gelişimlerine büyük önem veren Başiskele Belediyesi bu kapsamda ilçeye yeni eserler ve hizmetler kazandırmayı sürdürüyor. Bu eserlerden biri de geçtiğimiz günlerde Yeniköy Merkez Mahallesinde hizmete açılan Âlâ Mekân oldu. İçerisinde birçok eğitim ve eğlence alanı bulunan Âlâ Mekân 20 Ocak Cuma günü “Gence Dair Söyleşiler” etkinliği kapsamında ilk misafirini ağırlamaya hazırlanıyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM BAŞİSKELE’YE GELECEK

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Gence Dair Söyleşiler” etkinliği aracılığıyla birçok uzman isim Başiskeleli gençler ile bir araya gelecek. İlki 20 Ocak Cuma günü gerçekleşecek olan söyleşi etkinliğinin konusu “Hikayemiz Gençlere Ne Söylüyor?” konusu ile Prof. Dr. Nurullah Genç olacak.