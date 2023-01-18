Kış Ayında Hangi Göz Sorunları Olur? Nelere Dikkat Edilmeli? 

Kuru gözler

Kış aylarında hava daha soğuk ve daha rüzgarlıdır ve bu gerçekten gözleri kurutabilir, ancak aynı zamanda fanlı ısıtıcı veya merkezi ısıtma gibi ısı kullanarak ısınmaya çalıştığınızda da bu durum gözleri kurutabilir. Bu sorunla mücadele etmeye yardımcı olacak bazı kolay ipuçları, gözlerinizi gün boyunca nemli tutmak için yapay gözyaşı damlaları kullanmaktır, bol su ve hatta ılık çorba içmek vücudunuzu ve gözlerinizi nemli tutar. Ayrıca doğrudan ısıdan, özellikle örneğin araba ısıtıcıları gibi doğrudan yüzünüze üflenen ısıdan kaçınmaya çalışın, hava akışını yüzünüzden uzağa yönlendirmeye çalışın. Rüzgârlı bir günse, gözlerinizi doğrudan kurutan rüzgârdan gözlerinizi korumaya yardımcı olması için gözlük kullanabilirsiniz. Zaten kuru gözlerden şikayetçiyseniz Kış aylarında göz kuruluğunuzu yenmek için başka neler yapabileceğinizi tavsiye edeceklerinden, kış aylarında mücadele ediyorsanız göz doktorunuzla konuşmak her zaman iyi bir fikirdir.

Yırtıcı gözler

Kış havasının gözlerinizi kurutmasının yanı sıra, soğuk hava da gözlerinizin aşırı gözyaşı üretmesine neden olabilir, bu da çok can sıkıcı olabilir ve görüşü bulanıklaştırabilir. Bu konuda yardımcı olacak en iyi şey, dışarıdayken gözlerin sulanmasına neden olan rüzgârdan kaçınmak için gözlük, koruyucu gözlük veya güneş gözlüğü takmaktır. Ayrıca, gözyaşlarından kurtulmak için gözlerinizi siliyorsanız, enfeksiyondan kaçınmak için temiz mendil veya bez kullandığınızdan emin olun. Aşırı göz yaşarması enfeksiyon, tıkalı gözyaşı kanalı veya şaşırtıcı derecede kuru gözler gibi diğer faktörlerden de kaynaklanabilir.

Yorgun gözler

Kış ayları daha karanlıktır ve doğal ışık daha azdır, bu da belirli görevleri, örneğin okuma ve yazmayı zorlaştırabilir. Düşük ışıkta görmek için gözlerinizi zorlamak, gözlerinizin normalden daha çabuk yorulmasına neden olarak göz yorgunluğuna neden olabilir. Bunu önlemek için, yakın çalışma yaparken bir lamba yakmayı deneyin ve iyi görmek için gözlüğe ihtiyacınız varsa, gözlerinizi aşırı zorlamamak için gözlük taktığınızdan emin olun.

Işığa duyarlı gözler

Kış aylarında güneş gökyüzünde daha alçak olma eğilimindedir ve bu durum özellikle araç kullanırken görme güçlüğüne, ışık hassasiyetine ve UV ışınlarının neden olduğu hasarlara neden olabilir. Sadece yazın değil, kışın da güneş gözlüğü takmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Araba kullanıyorsanız, alçak, parlak güneşe her zaman hazırlıklı olmak için arabanızda yedek bir güneş gözlüğü bulundurun. Güneş gözlükleri ayrıca gözlerinizi, katarakt gibi birçok göz sorununa katkıda bulunabilen güneşin zararlı UV ışınlarından korur. Güneş gözlüklerinizin %100 UVA ve UVB korumalı olduğundan emin olun.

Kırmızı gözler

Kırmızı gözler yorgunluk, kuruluk, bulanık görme, aşırı sulanma, enfeksiyon ve iltihaplanma gibi birçok şeyin belirtisi olabilir. Kış havası, bu faktörlerin çoğundan dolayı göz kızarıklığına neden olabileceği gibi, doğrudan güneş ışığından veya örneğin kar üzerine yansımasından da kaynaklanabilir. Bu, kırmızı gözlere neden olan kornea iltihabına yol açabilir, bu nedenle kışın güneş gözlüğü veya kar gözlüğü takmanın bu kadar önemli olmasının bir başka nedeni de budur.