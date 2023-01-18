Kılıçdaroğlu, İzmit'e geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kente yeni yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da oluşturulan Gençlik Sokağı içindeki Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin kapılarını açıyor. Açılış programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda davetli katılacak. Kafe alanı ve toplantı-konferans salonunun da yer aldığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme imkanı sunuluyor.

İKİNCİ KAPSAMLI KÜTÜPHANE

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak. Kentin heyecan ile beklediği Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, 21 Ocak Cumartesi saat 14.00’te kapılarını açacak. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Çetin Emeç Kütüphanesinin ardından, İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı ikinci kapsamlı kütüphane olacak.

BİNLERE KAYNAK

Kütüphanede yaklaşık 1000 metrekare alanda 4 ayrı kullanım alanı olmak üzere toplam 292 kullanıcıya hizmet verilebilecek. 10 adet bilgisayar, kullanıcıların hizmetine sunuldu ve ayrıca dileyen tüm kullanıcılar için internet de mevcut. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi gelenekseli ve dijitali birlikte sunan hibrit bir kütüphane olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar Dijital kütüphaneye kutuphane.izmit.bel.tr internet adresinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler. Kütüphanede 9781 basılı kaynak ve 25.855 dijital kaynak olmak üzere yaklaşık 35.636 adet kaynak kitap bulunuyor.

ÖDÜNÇ KİTAP İMKANI

Kütüphanede Genel konular psikoloji, felsefe, din, siyaset, toplum bilimleri, dil bilimleri, doğa bilimleri, matematik, kişisel gelişim, güzel sanatlar, edebiyat ve tarih olmak üzere 10 ana konuda kitaplar mevcut. Uluslararası normlarda 7’den 70‘e her yaş grubundan kullanıcıya hitap edecek bir koleksiyona sahip olan kütüphanede kullanıcılar üyelik formu doldurarak yararlanabilecek ve ödünç kitap alabilecekler.

ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN

Kütüphanede çocuk kullanıcıların da yararlanabileceği öykü, bilim kurgu, hikaye, roman, karikatür, boyama kitabı, çizgi roman içerikli 1170 adet çocuk kitabının mevcut olduğu ayrı bir alan bulunuyor. Çocuklar bu alanda dilediklerini okuyabilir, zaman geçirebilir ve isterlerse velileri eşliğinde ödünç-iade işlemleri gerçekleştirebilecekler.

ERGONOMİK BÖLÜMLER

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi çok çeşitli ergonomik alanlardan oluşuyor. Kütüphane içerisinde 96 kişilik sessiz çalışma ortamı, 84 kişilik grup çalışma alanı, çocuk alanı, 21 kişilik söyleşi/konferans salonu ve toplam 91 kişilik iki ayrı teras yer alıyor. Teraslar sesli çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere ikiye ayrıldı.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Kütüphanede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti ile birlikte grup çalışma alanında otomatlar mevcut. Kullanıcılar otomatlardan self servis şeklinde hizmet alabilecek. Aynı zamanda bu alanda kullanıcılar yeme/içme vb. ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

ÖĞRENCİLER İÇİN SERVİS

Kütüphane hafta içi sabah 08.30 - 22.00 arası Cumartesi günleri ise sabah 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Açılışa katılmak isteyen üniversite öğrencileri için Kocaeli Üniversitesi A kapısından saat 21 Ocak Cumartesi günü saat 12.45 te servis kaldırılacak.