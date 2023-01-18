Bakan Muş Kocaeli’ye geldi tek kelime etmedi!

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün Kocaeli’ye gelerek basına kapalı bir şekilde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Saat 09.30’da Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş daha sonra 10.00’da AKP il başkanlığını ardından 10.30’da MHP il başkanlığını daha sonra saat 11.00’da Kocaeli Sanayi Odasını ziyaret etti.Bakan Muş, KSO’dan sonra Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Serbest Bölge ziyareti, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret edecek. Kocaeli Valiliği tarafından da resmi bir program duyurulmayan bakan ziyaretinin tamamının basına kapalı olması dikkat çekti.