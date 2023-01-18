Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün Kocaeli’ye gelerek basına kapalı bir şekilde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Saat 09.30’da Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş daha sonra 10.00’da AKP il başkanlığını ardından 10.30’da MHP il başkanlığını daha sonra saat 11.00’da Kocaeli Sanayi Odasını ziyaret etti.Bakan Muş, KSO’dan sonra Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Serbest Bölge ziyareti, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret edecek. Kocaeli Valiliği tarafından da resmi bir program duyurulmayan bakan ziyaretinin tamamının basına kapalı olması dikkat çekti.
18 Oca 2023 - 11:13- Siyaset Güncelleme: 18 Oca 2023 - 11:39
Bakan Muş Kocaeli’ye geldi tek kelime etmedi!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün saat 09.30’da Kocaeli ziyaretlerine başladı. Bakan Muş’un tüm programlarının basına kapalı olması dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.