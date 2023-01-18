Zeytinoğlu EYT sorununa değindi

Kocaeli Sanayi Odası'(KSO)nın Ocak ayı meclis toplantısı bugün Hasan Tuğrul’un başkanlığında odanın konferans salonunda gerçekleştirildi. 10 gündem maddesinin bulunduğu toplantı oy birliği ile karara bağlandı. Toplantı sonrasında ise Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuk olacak. Toplantıda yıllık faaliyet raporunu okuyan ve şuanda gündemde olan EYT sorununa değinen Zeytinoğlu, “Pazartesi günü toplantıda görüşüldü kredi limiti yüksek olan bankalar birinci grupta sayılacak ve faydalanamayacak. Kredi limiti çok kötü olan bankalar da yararlanamayacak. Önümüzdeki dönemlerde belli olacak kimlerin faydalanıp faydalanamayacağı” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ DIŞ TİCARETTE 37. SIRADA”

Toplantıda yıllık faaliyet raporunu okuyan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasım ayında yıllık cari açık 44 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 3,6 milyon dolar. Hizmet gelirleri 3 milyar 683 milyon dolar. Dış ticaret açığı 7 milyar 122 milyon dolar. Aralık ayında dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığa yansıyacaktır. Ancak hizmet gelirlerinin de 2021 yılının üzerinde gerçekleşecek olmasıyla; 2022 yılını 47 milyar dolar düzeyinde cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat 3 milyar 378 milyon dolar. İthalat 6 milyar 182 milyon dolar. Yılın tamamına baktığımızda; ihracat 37,7 milyar dolar. Türkiye ihracatındaki payı yüzde 14,84 iİthalatımız ise 71,2 milyar dolar Türkiye ithalatındaki payı 19,5 Kocaeli dış ticaret hacmi 108,9 milyar dolar. Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 17,6 Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 37. sıradayız.

HAZİNE DESTEKLİ KEFALET SİSTEMİNE DEĞİNDİ

Hazine destekli kefalet sisteminden bahseden Zeytinoğlu, “11 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati tarafından “Hazine destekli kefalet sistemi yatırım destek paketi” açıklandı. 200 milyar TL’lik hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar TL’lik yeni kredi paketi. Paket 14 ayrı destek kaleminden oluşuyor. Açıklanan destekler arasında yer alan konular; imalat sanayi, işletme giderleri, döviz kazandırıcı faaliyetler, yatırım finansmanı, EYT, yeşil dönüşüm ve enerji. Destekten faydalanmak isteyen işletmeler, ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak.

EYT SORUNUNA DEĞİNDİ

İnşaat kredi kullanımlarında inşaat şirketlerinin dernek üyelikleri ön plana çıkarılmıştı. TOBB olarak konuya müdahale ederek bu uygulamayı düzelttirdik. Bankalar ile yaptığımız görüşmelerde uygulamanın henüz net olmadığını öğrendik. Son olarak EYT ile ilgili de konuşmak gerekirse elimizde henüz net bir bilgi yok. Pazartesi günü toplantıda görüşüldü kredi limiti yüksek olan bankalar birinci grupta sayılacak ve faydalanamayacak. Kredi limiti çok kötü olan bankalar da yararlanamayacak. Önümüzdeki dönemlerde belli olacak kimlerin faydalanıp faydalanamayacağı” ifadelerini kullandı.