Hangi renk ve stil mutfak dolaplarınız için en uygun?

Toscana

Soft beyaz ve grinin muhteşem geçişlerine tanıklık etmeyi sağlayan Toscana mutfak dolapları, klasik dokunuşlarla tasarlanmış olduğundan zevk sahibi olanların tercihi! Klasik stilin muhteşem bir zarafetle yorumlanması, ortaya bu göz kamaştıran mutfak dolabı tasarımlarının çıkmasını sağlamış. Hem sıcak ve samimi bir ortam hem de huzurlu bir atmosfer sunan bu mutfak tasarımı özellikle şık kulplarıyla da beğeni toplamayı başarıyor.

Fresca

Akdeniz’in rahatlatıcı ve tazeleyen iklimini net bir şekilde hissetmeyi sağlayan Fresca ise Intema Mutfak tasarımları arasında en çok ilgi görenlerden biri oluyor. Kullanılan renkler ise maviden turkuaza ve yeşile uzanıyor. Bu huzurlu, dingin ve bir o kadar da çarpıcı olan renk geçişleri ise mutfak dolaplarının şahane görünümünü destekliyor. Çizgili bir dokuya sahip olan Fresca mutfak dolaplarının öne çıkan özelliklerinden biri de kulpları seçebiliyor olmanız! Pirinç, siyah, krom ya da bakır kulp seçenekleri var.

Vega

Fresca mutfak dolabı tasarımlarının en büyük rakiplerinden biri Vega! Country stilinden hoşlananlar ve aynı zamanda zor beğenenler için dizayn edilen mutfak dolapları zarafetin şekil bulmuş hali gibi… Sadelikten doğan şıklığın en net göstergelerinden biri olan Vega mutfak dolabı tasarımları görenleri kendine hayran bırakıyor.

Inova

Modern, etkileyici ve sofistike mutfak dolaplarından hoşlananlar için Inova harika bir seçim olabilir. Yalın ve özgüvenli bir formda tasarlanan bu model, kulpsuz mutfak dolabı kullanımı imkanı sunuyor. Daha yakından inceleyenler, tasarımın tüm detaylarına hayran kalıyor.

Prime

Zamansız bir stil ve zamansız bir şıklık sunan bu model, istisnasız her zevke hitap edebilme özelliğine sahip! Kontrast renklerin bir arada kullanılmasıyla etkileyici bir şıklık yakalamış olan Prime mutfak dolaplarını daha yakından inceleyin. Birbirinden şık olan bu 5 mutfak dolabı tasarımı için hemen intemamutfak.com.tr adresine uğrayın, pişman olmayacaksınız!