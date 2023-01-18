Hangi renk ve stil mutfak dolaplarınız için en uygun?

Toscana
Soft beyaz ve grinin muhteşem geçişlerine tanıklık etmeyi sağlayan Toscana mutfak dolapları, klasik dokunuşlarla tasarlanmış olduğundan zevk sahibi olanların tercihi! Klasik stilin muhteşem bir zarafetle yorumlanması, ortaya bu göz kamaştıran mutfak dolabı tasarımlarının çıkmasını sağlamış. Hem sıcak ve samimi bir ortam hem de huzurlu bir atmosfer sunan bu mutfak tasarımı özellikle şık kulplarıyla da beğeni toplamayı başarıyor.
Fresca
Akdeniz’in rahatlatıcı ve tazeleyen iklimini net bir şekilde hissetmeyi sağlayan Fresca ise Intema Mutfak tasarımları arasında en çok ilgi görenlerden biri oluyor. Kullanılan renkler ise maviden turkuaza ve yeşile uzanıyor. Bu huzurlu, dingin ve bir o kadar da çarpıcı olan renk geçişleri ise mutfak dolaplarının şahane görünümünü destekliyor. Çizgili bir dokuya sahip olan Fresca mutfak dolaplarının öne çıkan özelliklerinden biri de kulpları seçebiliyor olmanız! Pirinç, siyah, krom ya da bakır kulp seçenekleri var.
Vega
Fresca mutfak dolabı tasarımlarının en büyük rakiplerinden biri Vega! Country stilinden hoşlananlar ve aynı zamanda zor beğenenler için dizayn edilen mutfak dolapları zarafetin şekil bulmuş hali gibi… Sadelikten doğan şıklığın en net göstergelerinden biri olan Vega mutfak dolabı tasarımları görenleri kendine hayran bırakıyor.
Inova
Modern, etkileyici ve sofistike mutfak dolaplarından hoşlananlar için Inova harika bir seçim olabilir. Yalın ve özgüvenli bir formda tasarlanan bu model, kulpsuz mutfak dolabı kullanımı imkanı sunuyor. Daha yakından inceleyenler, tasarımın tüm detaylarına hayran kalıyor.
Prime
Zamansız bir stil ve zamansız bir şıklık sunan bu model, istisnasız her zevke hitap edebilme özelliğine sahip! Kontrast renklerin bir arada kullanılmasıyla etkileyici bir şıklık yakalamış olan Prime mutfak dolaplarını daha yakından inceleyin. Birbirinden şık olan bu 5 mutfak dolabı tasarımı için hemen intemamutfak.com.tr adresine uğrayın, pişman olmayacaksınız!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.