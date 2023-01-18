18 Oca 2023 - 11:46- Siyaset G: 18 Oca 2023 - 11:49

Bakan Muş, MHP Kocaeli İl Binasına ziyarette bulundu

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Kocaeli İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
Bakan Muş, MHP Kocaeli İl Binasına ziyarette bulundu mask
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Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ziyaretinin ardından MHP Kocaeli İl Binası'na gelerek MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
# türkiye

18 Oca 2023 - 11:46 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Bay bay basgan - Kör sağır misafir ağırlama siz birbirinizi methedip durun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 14:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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