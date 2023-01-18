18 Oca 2023 - 11:59- Ekonomi G: 18 Oca 2023 - 12:09

İzmit Gümrük’te uzun kuyruk var

İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Gümrük Satış Mağazası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İzmit Gümrük’te uzun kuyruk var mask
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Hem içerde kuyruk var, hem de içerisi çok kalabalık. Vatandaşlar gümrük satış mağazasından ucuz ürün alabilmek için, günü birlik mağaza fiyatlarını kontrol ediyor.
# Vatandaşlar

18 Oca 2023 - 11:59 - Ekonomi

Muhabir  Mesut Akbulut

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