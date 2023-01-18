Hem içerde kuyruk var, hem de içerisi çok kalabalık. Vatandaşlar gümrük satış mağazasından ucuz ürün alabilmek için, günü birlik mağaza fiyatlarını kontrol ediyor.
18 Oca 2023 - 11:59- Ekonomi Güncelleme: 18 Oca 2023 - 12:09
İzmit Gümrük’te uzun kuyruk var
İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Gümrük Satış Mağazası önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.