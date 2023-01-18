İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde bu kabloları kim toplayacak?

Gazetemizi arayan vatandaşlar, yetkililerin bu kabloları neden toplamadığını soruyor, caddede çirkin bir görüntü oluşturduğunu söylüyor. Fotoğraflarda da görüleceği gibi, kablolar yerlerde… Belediye mi, yetkili müteahhit mi, Sedaş mı sorumlu? Bundan kim sorumlu ise, bu kabloları derhal toplamalı, gereği yapılmalı.