Gazetemizi arayan vatandaşlar, yetkililerin bu kabloları neden toplamadığını soruyor, caddede çirkin bir görüntü oluşturduğunu söylüyor. Fotoğraflarda da görüleceği gibi, kablolar yerlerde… Belediye mi, yetkili müteahhit mi, Sedaş mı sorumlu? Bundan kim sorumlu ise, bu kabloları derhal toplamalı, gereği yapılmalı.
18 Oca 2023 - 12:08- Gündem Güncelleme: 18 Oca 2023 - 13:57
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde bu kabloları kim toplayacak?
İzmit Leyla Atakan Caddesi yenilendi… Modern oldu. Caddede alt yapı ve ast yapı tamamlandı. Ama gelin görün ki, yol kenarlarında kablolar toplanmamış.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karabaş - HABER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.İHŞALLAH BİR YETKİLİ İLGİLENİR. YOL ESKİDİ KABLOLAR AYNEN DURUYOR. BİR KAZAYA SEBEBİYET VERMEZ İHŞALLAH
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.