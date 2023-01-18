Gökhan Ercan: 2019’da talip olmuştuk

Gökhan Ercan yayımladığı açıklamada;

Değerli kamuoyu, kıymetli İzmitliler. Genel merkezimizden gelen genelgeye istinaden geçtiğimiz ay içerisinde CHP İzmit İlçe Başkanı ve bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmeleri nedeniyle hepinizin bildiği gibi İzmit İlçe Örgütümüz yönetimsiz kalmış durumdadır. Bu süreçte söz konusu boşluğun ivedilikle doldurulması gerektiğini partisine sevdalı bir partili olarak her zaman dile getirdiğimi öncelikle ifade etmek istiyorum. Süreç boyunca gerek parti kamuoyunda gerekse de basın aracılığıyla benim ilçe başkanı olarak atanacağım şeklinde adımın geçtiği haber ve konuşmaları dikkatle takip ettim, ediyorum.

TALİP OLMUŞTUK

Cumhuriyet Halk Partisinde, il gençlik kolları başkanlığı, gençlik kolları genel merkez yöneticiliği, İzmit ilçe sekreterliği ve il yöneticisi olarak yapmış olduğum görevlerin nihayetinde 2019 yılındaki kongrede arkadaşlarım ile beraber İzmit İlçe Başkanlığına talip olmuştuk. Sanıyorum daha önce aldığımız görevler ve İzmit siyasetine harcadığımız emekler ve koyduğumuz katkılardan ötürü partili dostlarımız da bu süreçte ilçe başkanı olmam noktasında adımı dillendirmişlerdir.

HER ŞEYDEN ÖNCE PARTİMİN MENFAATLERİ GELİR

Onur duyduğum bu talepler karşısında net tavrımı yakın çevremden asla saklamadım. Şöyle ki; kimsenin bireysel beklentilerine göre pozisyon almadan, yalnızca CHP İzmit İlçe örgütünün eskisi gibi daha güçlü, daha saygın ve üyeleri ile daha iyi ilişkiler içerisinde olması noktasında görevden kaçmayacağımı, lokomotif İzmit İlçe örgütünü hayata geçirmenin yeniden mümkün olduğunu ifade etmekten de asla çekinmediğimi açıkça ifade ettim. Ancak sürecin 25 günü aşkın bir noktaya gelmesi tıkanıklığın göstergesidir. Beni tanıyan arkadaşlarım, partili büyüklerim bilirler ki benim için her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisinin menfaatleri gelir. Bugüne kadar aktif görev aldığım yahut dışarıdan takip ettiğim her anda bu bilinçle hareket etmeye azami özen gösterdim. İktidar yolu bu denli aydınlıkken, iktidarın- hayrın kenti İzmit'te Cumhuriyet Halk Partisinin örgütlenme eksiği yaşamasını kabul etmemiz mümkün değildir.

TEK BEKLENTİ BİR AN EVVEL ATAMANIN YAPILMASI

Gökhan Ercan olarak benim ve birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızın tek beklentisi bir an evvel CHP İzmit İlçe Yönetiminin ilgili kurullar tarafından atamasının yapılmasıdır. Benim ve arkadaşlarımın, partinin menfaatlerinden ziyade bireysel beklentilerin ön plana çıktığı bu süreçte başkanlık ve yöneticilik noktasında herhangi bir talep ve beklentisi bulunmamaktadır. Bu hususu tüm partili dostlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunar, her zaman olduğu gibi göreve başlayacak arkadaşlarımızın yanında olacağımızı ifade ederim.