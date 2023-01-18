Saral, Erol ve Şakoğlu gazetemizi ziyaret etti

KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, bugün Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a ziyarette bulundu. Erol ve Şakoğlu, gazetemizi cumartesi günkü Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin açılışına davet etti. KYÖD Başkanı Saral da gazetemizi 24 Ocak’ta Dernekler Yerleşkesinde düzenlenecek Leyla Atakan Belgesel filmi tanıtım toplantısına ve 11 Şubat’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak Leyla Atakan Belgesel filminin galasına davet etti. Leyla Atakan anısına yapılan belgesel film, şimdiye kadar 17 ödül aldığı belirtildi.