KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, bugün Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a ziyarette bulundu. Erol ve Şakoğlu, gazetemizi cumartesi günkü Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin açılışına davet etti. KYÖD Başkanı Saral da gazetemizi 24 Ocak’ta Dernekler Yerleşkesinde düzenlenecek Leyla Atakan Belgesel filmi tanıtım toplantısına ve 11 Şubat’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak Leyla Atakan Belgesel filminin galasına davet etti. Leyla Atakan anısına yapılan belgesel film, şimdiye kadar 17 ödül aldığı belirtildi.
18 Oca 2023 - 13:53- Gündem Güncelleme: 18 Oca 2023 - 13:57
Saral, Erol ve Şakoğlu gazetemizi ziyaret etti
Saral, Erol ve Şakoğlu gazetemizi ziyaret ederek Leyla Atakan adına açılışı yapılacak kütüphane ve belgesel filmin galasına davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.