Cem Şakoğlu’ndan Gazeteciler Cemiyeti’ne 'Atatürk' ayarı!

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğine yönelik hedeflerini anlatıp, yol haritasını çizdiği tarihi Basın Toplantısının 100. Yıl Dönümünde 16 Ocak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın tarafından gerçekleştirildi. Birçok protokolün katıldığı açılışa iktidar partileri yer alırken muhalefet partileri ve İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e protokolde yer verilmediği ifade edildi. Tepki çeken bir diğer olay ise 16 Ocak Basın Onur Günü’nün anısına çıkartılan 100. Yıl dönümü gazetesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e manşette yer verilmemesi ve Basın Onur Günü ile ilgili bir haberin yapılmaması. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili tepkisini dile getirerek, cemiyet üyeliğini sonlandıracağını ifade etti.

“BİRÇOK CEMİYET ÜYESİNİN CANINI SIKTI”

Şakoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bunları yazmakla yazmamak arasında epey gittim geldim. Söylesem çaresi yok ama sussam gönül razı değil tadında bir durum. Bu kentin gazetecileri için önemli bir tarih. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan edeceğini gazetecilere anlattığı ilk ve tek basın toplantısının İzmit’te, Av Köşkü’nde yapıldığı tarih. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti bu tarihte mutlaka organize olur, güzel bir tören ve akşamında düzenlenen keyifli bir balo ile bu tarih taçlandırılır. Ben de bu cemiyetin yıllardan bu yana üyesiyim. Zaman zaman kişiler kaynaklı bazı tatsızlıklar yaşansa da ‘imama küsüp cami terk edilmez’ mantığı ile üyeliğimize devam ettiğimiz bir cemiyet. Ancak bugün yaşananlar yalnızca benim değil, cemiyet üyesi birçok arkadaşımızın da epey bir canını sıktı.

“KORKUNÇ BİR PROTOKOL KRİZİ YAŞANDI”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti temsil ettiği kitle sebebiyle herkese eşit mesafede yaklaşması gereken bir yapı olması gerekirken çok üzülerek yazıyor ve söylüyorum ki bugün net bir şekilde siyasallaştığına şahit oldum. 16 Ocak gibi bu kentin gazetecileri için son derece önemli bir tarihin anma törenlerinde korkunç bir protokol krizi yaşandı. Protokolde iktidar partisi ve destekçilerinin kadın kolları teşkilatlarına kadar hemen hepsinin yeri ayrılmışken, kentteki herhangi bir gazetenin yalnızca İzmit Belediyesine, başkanına ve çalışanlarına muhalif bir köşe yazarına yer ayrılmışken, İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanlarının isimleri yoktu. İzmit Belediye Başkanını temsilen törene katılan İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca’da bu protokol krizi sebebiyle CHP ve İYİ Parti il başkanları ile birlikte halkın arasında oturmayı tercih etti. Başka bir örnek ile KBB Kent Konseyi Başkanı ismi protokolde yer alır ve otururken, İzmit Kent Konseyi Başkanının ismi yoktu.

100. YILDA ATATÜK MANŞETTE YER ALMADI

16 Ocak Basın Onur Günü adına her yıl düzenli olarak çıkan 16 Ocak gazetesinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Böylesi önemli bir günün bu yıl 100. Senesi onun için bugünün gazetesinin manşeti de o 100. Seneye yakışır bir manşet olmalı diye düşünüyorduk. Mesela iyi bir çalışmayla Av Köşkünün salonundaki masanın etrafında Mustafa Kemal Atatürk ve basın mensupları tasvir edilebilir, ‘Cumhuriyeti ilan edeceğim’ başlığının altına 100. Yılımız Kutlu Olsun gibi bir manşet yapılabilir diye düşünmüştük. Yanlış düşünmüşüz. 100. Sene gazetesinin manşetinde KBB’nin ‘Kocaeli Şehir Hastanesi’ vardı. Derdim ne KBB ne de Şehir Hastanesi, derdim bunca üyesi olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin birkaç kişinin eliyle siyasete teslim edilmiş olması ve bana sorarsanız gazetecileri hakkıyla temsil kabiliyetini kaybetmiş olması.

“SİYASET ÜSTÜ BİR CEMİYET”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti siyaset üstü bir cemiyettir ya da cümleyi günümüz koşulları ile kurarsak siyaset üstü bir cemiyetti. Bugün bunun ortadan kaldırıldığını net bir fotoğraf olarak gördük. Sebep olanlar, cemiyeti babalarının malı sananlar, yaşananlara izin verenler, tepki koymayanlar ve hatta çanak tutanlar utanmalılar. Belki biraz ağır olacak ama bugün yaşananlar KBB’nin kirasını ödemeyi vadettiği bir apartman dairesi için yapıldıysa, protokol sıralarına birileri bize saldırır mantığı ile oturtulduysa içtenlikle söylüyorum ki yazıklar olsun. Bu ayıp bu anlayışla yönetilen cemiyetimize yeter.

“HATA SAHİPLERİ BEDELİNİ ÖDEMELİ”

Bu işin bir açıklaması olmalı diye düşünüyorum. Bu işi kimin, kimlerin organize ettiğini, bu krizde kimlerin hatası, kastı ya da her neyi ise olduğunu bir KOGACE üyesi olarak ben de bilmek istiyorum. Bu bir hata ise hata sahipleri bedelini ödemeli. Yok kasıt ise bu işte kastı olanlar cemiyet kimliklerinden sıyrılıp parti rozetleri ile acilen gizliden yürüttükleri siyasete aleni girip cemiyeti gerçek kimliğine terk etmelidirler. Ancak şunu söylemek isterim ki mantıklı bir açıklama olmadığı sürece ben bunca yıldır onurla yürüttüğüm cemiyet üyeliğimi sonlandıracağım. Kim bilir belki birileri de pompaladıkları bu durumdan gizli bir haz alırlar.”