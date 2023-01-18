Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El Güvencesi İle Aracınızın Gerçek Değerini Öğrenin!

Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El X- Change by Toyota güvencesiyle aracınızı piyasa değerinde ve sorunsuz bir şekilde satabileceğinizi biliyor muydunuz? Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 2. Elde sunduğu güvenilir alım satım hizmetleriyle aracınızı gerçek değerinde satabilmeniz için gerekli tüm ayrıntıları sizler için düşünüyor.

ZAMANINIZ SİZE KALSIN!

Toyota Plaza Kocaeli Kaya İkinci El Satış Müdürü Oğuz Ayaz, “Nakit Alımla Aracını Değerinde Sat” kampanyası hakkında bilgi verdi.

“Araba41.com web sitemizden ‘Aracını hemen sat’ uygulamamız ile aracınızı satmak için zaman kaybetmeden, ilan vermekle uğraşmadan, en hızlı ve güvenilir satış hizmeti ile müşterilerinin yanında olduklarını” söyleyen Oğuz Ayaz, araç sahiplerinin aynı gün içerisinde oturdukları yerden kolayca ön teklif alarak araçlarını gerçek değerinde satabileceklerini ifade etti.

Araba41.com ikinci el internet sitemizde yer alan “aracını hemen sat” hizmetimizden yararlanarak en kolay ve güvenilir araç satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üç adımda gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile birlikte ilk adımda aracınızın değerini ücretsiz öğrenin, ikinci adımda hemen satın alalım ve üçüncü adımda paranız aynı gün hesabınıza geçsin.

EN DOĞRU FİYATLANDIRMA

Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El satış müdürü Oğuz Ayaz, nakit alımla aracını değerinde sat kampanyasının ayrıntılarından bahsederek şunları söyledi: “Araba41.com web sitemiz üzerinden “Arabanızı Hemen Satın” butonuna tıklayarak, arabanızla ilgili istenen bilgileri ve kişisel bilgilerinizi girip hızlı bir şekilde ön fiyat teklifi alabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz bu teklif, piyasadaki en güncel ikinci el araç fiyatları dikkate alınarak fiyatlandırılmaktadır. Sizlere sunduğumuz ön fiyat teklifimiz sonrasında mağaza müşteri temsilcimiz sizi aradığında istediğiniz gün ve saatte randevunuzu oluşturabilirsiniz. Yapılan ücretsiz ekspertiz işlemi sonrasında, aracınızın modeli, markası, yaşı, hacmi, kilometresi gibi faktörlere göre gerçek değerini belirlemekteyiz. Ekspertiz işlemimiz sonrasında sunacağımız son fiyat teklifimizi kabul etmeniz durumunda aracınızı hemen alıyoruz. Tüm evrak işlemlerinizi tarafımızca hızlıca tamamlayarak ödemenizi aynı gün içerisinde gerçekleştiriyoruz”.

Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El satış müdürü Oğuz Ayaz, aracını hem değerinde hem de doğru kişiye satmak isteyen araç sahiplerini Toyota Plaza Kocaeli Kaya ikinci el mağazasına davet ediyor.

Eğer siz de nakit alımla değerinde, sorunsuz, güvenilir ve rahat bir satış yapmak istiyorsanız hemen Toyota Plaza Kocaeli Kaya 2. El mağazasına gelin ve aracınızı gerçek değerinde satın…

Ayrıntılı Bilgi İçin;

İletişim: 0262 333 52 92

Web sitesi: araba41.com

Instagram: araba41.com

Adres: Körfez Mh. Ankara Karayolu Cd. No:24 İzmit