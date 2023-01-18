Kırtasiye paketi satın alınacak

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE KIRTASİYE PAKETİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1116824/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-kirtasiye-paketi-satin-alinacaktir