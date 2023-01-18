18 Oca 2023 - 15:30- Gündem G: 18 Oca 2023 - 15:35

Kırtasiye paketi satın alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kırtasiye paketi satın alınacak

18 Oca 2023 - 15:30 - Gündem

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