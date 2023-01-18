18 Oca 2023 - 16:50- Spor G: 18 Oca 2023 - 16:53

3 gole 3 kurban

TFF 3. Lig'de mücadele eden Darıca Gençler Birliği Başkanı Serdar Acarhoroz, 3-2 galip geldikleri Bayrampaşaspor karşılaşmasının ardından 3 gol için 3 adak adadı.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
3 gole 3 kurban mask

Acarhoroz,  Darıca Gençler Birliği tesislerinde 3 adet kurban kestirdi.. Başkan ve yönetim ligin ikinci devresinin kazasız belasız geçmesi için de dua etti.
# Darıca

18 Oca 2023 - 16:50 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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