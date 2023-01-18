18 Oca 2023 - 16:53- Spor G: 18 Oca 2023 - 16:55

Hodri Meydan'da yönetim belirlendi

Geçtiğimiz günlerde Haluk Bozo'nun istifasıyla başkan değişikliğine giden Kocaelispor taraftar derneği Hodri Meydan'da görev dağılımı gerçekleşti.
Hodri Meydan'da yönetim belirlendi mask
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Yeni dernek başkanı Ferhat Uzun olurken, dernek eş başkanları, Halit Kocaman ve Fatih Taşer olarak belirlendi. Tribün liderliği görevini ise Halit Kocaman üstlendi.

18 Oca 2023 - 16:53 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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