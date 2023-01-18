Okulistik Sınavı 1’incisi Özel Körfezim’den

Ülke genelinde yapılan Okulistik Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olma başarısı gösteren okulun 8. sınıf öğrencisi Yağız Alp Bilek, kurumuna ve ailesine büyük bir gurur yaşattı. Başarılı öğrenci Yağız Alp ile bir araya gelen Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, “Öğrencimiz önemli bir başarıya imza attı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu gururu bizlere yaşattığı için Yağız Alp’e teşekkür ediyoruz” dedi.