Ülke genelinde yapılan Okulistik Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olma başarısı gösteren okulun 8. sınıf öğrencisi Yağız Alp Bilek, kurumuna ve ailesine büyük bir gurur yaşattı. Başarılı öğrenci Yağız Alp ile bir araya gelen Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, “Öğrencimiz önemli bir başarıya imza attı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu gururu bizlere yaşattığı için Yağız Alp’e teşekkür ediyoruz” dedi.
18 Oca 2023 - 17:02- Eğitim Güncelleme: 18 Oca 2023 - 17:04
Okulistik Sınavı 1’incisi Özel Körfezim’den
Kentimizin eğitim düzeyi ve başarısı en yüksek eğitim kurumlarının başında gelen Özel Körfezim Eğitim Kurumları, yeni bir başarıya daha imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.