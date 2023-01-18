KOÜ’den %100 yerli tıbbi cihaz

Birçok projenin üretildiği Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomekanik Anabilim Dalında tamamen yerli bir tıbbi cihaz üretimi gerçekleştirildi.

PROJENİN EKİBİ

Proje, Biyomedikal Mühendisli Bölümü Biyomekanik Anabilim Dalı ve Denizler Medikal AŞ işbirliği ile hayata geçirildi. Yürütücülüğünü Dr. İbrahim Mutlu’nun yaptığı kapnometre cihazının üretilmesini kapsayan projede mekanik tasarım çalışmalarını Doç. Dr. Talip Çelik, etik kurul ve klinik çalışmaları Anestezi ABD’de görev yapan Prof. Dr. Alparslan Kuş ve anestezi teknikeri Önder Topbaş, elektronik çalışmalarını Dr. Umut Mayettin ve yazılım çalışmalarını da Biyomedikal Mühendisi Kadir Ak tamamladı.

3 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ

Ülkemizde üretilmeyen bu tıbbi cihazdan 3 adet prototip üretildi. Prototipin elektronik tüm kart tasarımı, yazılımları, mekanik tasarım ve montajı proje ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca cihazın kalibrasyon çalışmaları da Biyomedikal Mühendisliği Biyomekanik ABD Başkanı Prof. Dr. Arif Özkan ve araştırma görevlisi Dr. Çağatay Taşdemirci’nin katılımı ile Teknoloji Fakültesi Biyomekanik laboratuvarında gerçekleştirildi.

YÜZDE 100 YERLİ

Tamamen yerli ürün olan kapnografi cihazı prototipleri TÜBİTAK Metroloji Enstitüsü’nde validasyon testini, özel yetkili bir test kuruluşunda ise EMC testini başarı ile tamamladı. Biyomedikal sektöründe tıbbi cihaz üretim tarafını güçlendirecek ve destekleyecek önemli bir altyapı ve bilgi birikiminin de bu proje ile KOÜ tarafından sağlandığı bildirildi.