“Atatürk, son cumhuriyet mesajını Gebze’den verdi”

Atatürk’ün Gebze’ye gelişinin 100. yılı dolayısıyla Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) bir konferans düzenlendi. Etkinlik öncesinde oda binasında Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan sergi gezilirken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin, Atatürk’ün o tarihte Gebze’ye gelişinin tesadüfi olmadığını söyledi.

ATATÜRK’ÜN ÖNEMLİ MESAJI!

Ulu Önderin Cumhuriyet kurulmadan önceki en son mesajı Gebze’de verdiğini söyleyen Engin, annesi Zübeyde Hanım’ın vefatını Eskişehir’de öğrendiğini, Tavşancıl halkının da kendisine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Atatürk bu bölgede ziyaretler yaparken hep İngilizlere, “İstanbul’u boşaltmazsanız savaşmaya devam ederiz” mesajı verdiğini de ifade eden Engin, o dönemi şu sözlerle anlattı:

“SAVAŞI KAYBEDİP GİTTİLER”

“Atatürk’ün 17 Ocak’ta Gebze’de olması sıradan bir ziyaret değildi. Bir süre sonra Lozan anlaşması ile İstanbul boşaltıldı. Bir kurşun dahi atılmadan gittiler deniyor. Neden gittiler, çünkü savaşı kaybettiler de öyle gittiler”. GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu da Atatürk’ün 100 yıl önce 17 Ocak’ta Gebze’ye geldiğini hatırlatarak bu tarihin Gebze için önemine dikkat çekti.

KAŞIKÇI KİTAPLARINI İMZALADI

Cumhuriyet’in 100. yılında herkesin akıl fikir ve güç birliği yaparak elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Şerifalioğlu, Gebze’nin de yüzüncü yılda Büyükşehir statüsünde il olması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Vahdettin Engin ile kitaplarını imzalayan Yudum Kaşıkçı’ya teşekkür plaketi verildi. Kaşıkçı, kitapların satışından elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını söyledi.