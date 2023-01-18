18 Oca 2023 - 17:27- Siyaset G: 18 Oca 2023 - 17:29

Türkkan savunma verecek

TBMM Hazırlık Komisyonu İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP’li Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığını görüşmek için toplandı. Toplantıda her iki milletvekilinin yazılı ve sözlü savunma verecekleri belirtildi

Türkkan savunma verecek mask

TBMM Hazırlık Komisyonu, şehit yakınına ettiği küfürle kendi partisi başta olmak üzere ülke genelinden büyük tepki ile karşılaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için toplandı. AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü.

SAVUNMALARI İSTENDİ

Bir sonraki toplantının 25 Ocak’ta yapılmasına karar verdiklerini söyleyen komisyon başkanı Ali Özkaya, Türkkan ve Başarır’ın 24 Ocak’a kadar yazılı, 25 Ocak’a kadar sözlü savunma yapabilmesi konusunda karar aldıklarını, kararın bu milletvekillerine tebliğ edileceğini belirtti.CHP ve HDP’li komisyon üyelerinin toplantıya katılmadığını ifade eden Özkaya, “İçtüzük gereğince AK Parti’nin 3 milletvekili geldi. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı olduğu için toplandık ve kararlarımızı aldık. Bize düşen, görevimizi makul ve hakkaniyetli şekilde yürütüp sonuçlandırmak”dedi.
# İyi Parti, chp, AKP, karar

18 Oca 2023 - 17:27 - Siyaset

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Yorumlar

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Işimiz Ters Gider - tipine bakınca insanın 10 yıl işi ters gider düzene girmez hiç olmazsa tipini sansürleyerek verinki millet şirazeden çıkmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 20:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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