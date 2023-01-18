Türkkan savunma verecek

TBMM Hazırlık Komisyonu, şehit yakınına ettiği küfürle kendi partisi başta olmak üzere ülke genelinden büyük tepki ile karşılaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için toplandı. AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 30 dakika sürdü.

SAVUNMALARI İSTENDİ

Bir sonraki toplantının 25 Ocak’ta yapılmasına karar verdiklerini söyleyen komisyon başkanı Ali Özkaya, Türkkan ve Başarır’ın 24 Ocak’a kadar yazılı, 25 Ocak’a kadar sözlü savunma yapabilmesi konusunda karar aldıklarını, kararın bu milletvekillerine tebliğ edileceğini belirtti.CHP ve HDP’li komisyon üyelerinin toplantıya katılmadığını ifade eden Özkaya, “İçtüzük gereğince AK Parti’nin 3 milletvekili geldi. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı olduğu için toplandık ve kararlarımızı aldık. Bize düşen, görevimizi makul ve hakkaniyetli şekilde yürütüp sonuçlandırmak”dedi.