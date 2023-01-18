18 Oca 2023 - 17:51- Ekonomi G: 18 Oca 2023 - 17:53

Metal işçilerine ilave zam

Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yönetimi ile metal iş kolunda örgütlü Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında ek zam talebiyle yapılan toplantı sonucunda Metal işçilerine yüzde 34 ilave zam konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Metal işçilerine ilave zam mask

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-iş sendikalarından, asgari ücrete gelen zamdan dolayı örgütlü oldukları işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına bağlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı.Üç sendika tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretteki artışın, örgütlü olunan iş yerlerinde ücretleri yakınlaştırdığı ve ücret dengesinin bozulduğu kaydedildi.

YENİ BİR DÜZENLEME

Bu durumun, 12 Ocak 2022'de MESS ile imzalanan ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023'te geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldığı belirtildi. Bu nedenle MESS ile 3 sendikaya bağlı toplam 180 bin metal işçisine yüzde 34'lük oranda zam yapılmasına karar verildi.
# karar

18 Oca 2023 - 17:51 - Ekonomi

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