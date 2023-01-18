Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar yaklaşık 3 bine yakın kadının teknoloji ve girişimcilik alanında gelişmesine katkı sağlayan Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile 200’e yakın kadının teknoloji alanında istihdam edildiğini söyledi.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik stratejisini oluştururken “Sürdürülebilirlikte Pozitif İz” vizyonuyla çevreye, topluma ve işe pozitif iz bırakma yaklaşımı üzerinden başlıkları belirlediklerini ifade etti.
18 Oca 2023 - 17:54- Teknoloji Güncelleme: 18 Oca 2023 - 17:56
“Çözüm süreçlerinde de eşitlik hedefliyoruz”
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI, TOR...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.