18 Oca 2023 - 17:54- Teknoloji G: 18 Oca 2023 - 17:56

“Çözüm süreçlerinde de eşitlik hedefliyoruz”
“Çözüm süreçlerinde de eşitlik hedefliyoruz” mask

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar yaklaşık 3 bine yakın kadının teknoloji ve girişimcilik alanında gelişmesine katkı sağlayan Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile 200’e yakın kadının teknoloji alanında istihdam edildiğini söyledi.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik stratejisini oluştururken “Sürdürülebilirlikte Pozitif İz” vizyonuyla çevreye, topluma ve işe pozitif iz bırakma yaklaşımı üzerinden başlıkları belirlediklerini ifade etti.

18 Oca 2023 - 17:54 - Teknoloji

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