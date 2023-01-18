Kadroya geçen sözleşmelinin maaşı artıyor

Buna göre; 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdaki sözleşmeli çalışanlar, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurması halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Memurluğa geçenler 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin olabilecek.

DÜZENLEMEDE DETAYLAR ŞÖYLE:

Teklifle, 4/B ile teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 617, mahalli idarelerdeki 36 bin 346, aile hekimliklerinde kamu dışından aile sağlığı elemanı 3 bin 542, sulama birliklerindeki 32 kişi olmak üzere 458 bin 615 çalışanın kadroya geçmesi öngörülüyor. Sözleşmeli sanatçıların maaşları 12 bin 610 liradan 22 bin 921 liraya yükselecek. Diyanet’te düzenleme kapsamına giren personel sayısı bin 710. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlardan vekil olarak görev yapanlar net 8 bin 486 TL maaş alıyordu. Teklifle birlikte maaşlarda 3 bin 764 lira artış olacak. Vekil ebe ve hemşirelerin maaşlarına da 2 bin liranın üzerinde bir fark yansıyacak. Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve kurumların özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçmeleri halinde ücretlerinde düşüş olacak. (Milliyet)