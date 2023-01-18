Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Körfez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir olayda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 952 adet ecstasy hap, 5,95 gram metamfetamin ve 4,55 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.