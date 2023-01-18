18 Oca 2023 - 21:35- Asayiş G: 18 Oca 2023 - 21:36

Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon

Körfez ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Körfez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir olayda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 952 adet ecstasy hap, 5,95 gram metamfetamin ve 4,55 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# polis, emniyet

18 Oca 2023 - 21:35 İHA Kocaeli- Asayiş

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