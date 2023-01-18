Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Körfez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir olayda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 952 adet ecstasy hap, 5,95 gram metamfetamin ve 4,55 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Oca 2023 - 21:35- Asayiş Güncelleme: 18 Oca 2023 - 21:36
Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon
Körfez ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.