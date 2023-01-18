18 Oca 2023 - 21:39- Asayiş G: 18 Oca 2023 - 21:40

Seyir halindeki minibüsün altından alevler yükseldi

Darıca ilçesinde seyir halindeki servis minibüsten alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı tahliye ederken alevler vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi neticesinde söndürüldü.
Seyir halindeki minibüsün altından alevler yükseldi mask
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Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0701 plakalı Otokar marka minibüsün alt kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden şoför ise minibüsü durdurdu. Ardından yolcular panikle dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale ederek yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı. Yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Vatandaşların yangın tüpüyle alevlere müdahale etme anları ise anbean kameralara yansıdı.

Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.
# Olay, polis, itfaiye, Darıca, Vatandaşlar

18 Oca 2023 - 21:39 İHA Kocaeli- Asayiş

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