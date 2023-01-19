Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI

Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki bir boş arazide M.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında kavga çıktı. Omuzundan bıçakla yaralanan M.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.