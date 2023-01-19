19 Oca 2023 - 08:59- Asayiş G: 19 Oca 2023 - 09:03

Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI

Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI mask

Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki bir boş arazide M.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında kavga çıktı. Omuzundan bıçakla yaralanan M.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

19 Oca 2023 - 08:59 - Asayiş

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