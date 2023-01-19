Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki bir boş arazide M.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında kavga çıktı. Omuzundan bıçakla yaralanan M.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
19 Oca 2023 - 08:59- Asayiş Güncelleme: 19 Oca 2023 - 09:03
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 YARALI
Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.