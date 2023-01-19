1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde görev yapmak üzere 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.