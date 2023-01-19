19 Oca 2023 - 09:21- Gündem G: 19 Oca 2023 - 09:25

1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
1.250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak mask

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde görev yapmak üzere 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.
# polis

19 Oca 2023 - 09:21 - Gündem

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