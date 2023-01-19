Kocaeli genelinde akşamüstü alışılmadık bir manzara meydana geldi. Gökyüzünün aldığı renk cümbüşü ilgi çekti. Kentin tüm noktalarında aynı görüntü ortaya çıktı. Güneşin batmasına yakın vakitte ortaya çıkan kırmızı ve turuncu ağırlıklı görüntü mest etti. İzmit Körfezi'yle de birleşen renk cümbüşü, kartpostallık kareleri gözler önüne serdi. Gökyüzünün farklı görünüme büründüğü o anlar kameralara da yansıdı. O anlar Sarper Cebeci tarafından çekilen dron ile havadan da görüntülendi.
19 Oca 2023 - 09:26- Yaşam Güncelleme: 19 Oca 2023 - 09:29
İzmit Körfezi ile birleşen gökyüzünün rengi mest etti
Kocaeli’de güneşin batmasına yakın vakitte gökyüzünde oluşan renk cümbüşü görenleri mest etti. Kartpostallık günbatımı, dron ile görüntülendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.