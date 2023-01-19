Vatandaş sıfır araç bulamıyor! ‘Biri bu stokçulara dur desin!’

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul’da da otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız. Bayilerde araçlar sergilenmesine karşın bayi yetkilileri, ellerinde araç olmadığını, sergilenen araçların ise satıldığını söylüyor. Bayiler marttan önce otomobil gelmeyeceğini belirtirken, ‘olmayan’ araçlar, daha yüksek fiyatlara oto galerilerde çıkıyor. Sıfır araç bulamayan vatandaşlar duruma, galerilere kazandıran stokçuluğa isyan ediyor.

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bayiler tarafından geri çevrilirken, Türkiye’nin farklı noktalarından paylaşılan ve stokçuluk yapıldığı iddia edilen görüntüleri ise tepkilere neden oluyor. Bayilerin stok yaptığını iddia eden vatandaşlar da paraları olduğu halde araç almamaktan şikayetçi. İddia edildiği gibi bayilerde sıfır araç olup olmadığını öğrenmek için İstanbul’daki birçok farklı marka aracın satış bayisine alıcı olarak gittik ve gittiğimiz tüm bayilerde, ‘aracımız yok’ cevabı ile karşılaştık.

Bir ay önceden sipariş

Araç satın almak için gittiğimiz bir Opel bayiinde, markanın farklı modelleri sergileniyordu. Biz bayide bulunan 2022 Opel Corsa’nın sıfırını almak istediğimizi söylediğimizde bayi çalışanı, 760 bin TL değerinde olan aracın ellerinde olmadığını, sergilenen aracın ise satıldığını söyledi. Aynı markanın farklı modellerini sorduğumuzda da ise ellerinde hiç sıfır otomobil olmadığını belirtip, “Bütün araçlarımız satıldı. Marttan önce de gelmez. Almak istiyorsanız şubat başında sipariş vereceksiniz” dedi.

Peugeot bayiinde ise birçok araç sergileniyor olmasına rağmen satın alabileceğimiz sıfır araç bulamadık. Peugeot 5008 model aracı almak istediğimizi söylediğimizde, bayi çalışanları şubat ayının sonunda tekrardan bayiye gelmemiz gerektiğini söylediler. Gittiğimiz Citroen bayiinde de durum farksızdı. Bayide bulunan 970 bin TL değerindeki Citroen C4’ü satın almak istedik ancak aracın satıldığı ve tüm sıfır araçların ise tükendiği söylendi. Yeni araçların ne zaman geleceğini sorduğumuzda ise belli olmadığı şubat ayından önce de belli olmayacağı belirtildi. Uğradığımız bir Hyundai bayiinde de ellerinde sıfır araç olmadığını ve bir iki ay içerisinde sıfır araçların geleceğini söylediler.

Galeride sıfır var

Bayilerden çıkıp sıfır araç satın almak için bazı galerilere gittik. Galerilerin birçoğunda istediğimiz araçların sıfır modeli vardı. Ancak fiyatlar, bayi fiyatlarına göre oldukça pahalıydı. Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat gibi modellerin hepsinin galerilerde sıfırı mevcuttu. Galeride sıfırı bulunan Hyundai i20’nin ise bayide sıfırı yoktu. Ancak bayi ile galeri arasında neredeyse 100 bin TL fiyat farkı olduğunu gördük.

‘Biri bu stokçulara dur desin!’

Sıfır araç bulamayan bazı vatandaşların sosyal medyada verdikleri tepkiler ise şöyle:

İzmir’de bir Honda bayiine araç almak için gittiğimizde, ‘Araç yok’ dediler fakat havalimanı otoparkında aralarında Honda araçların da bulunduğu yüzlerce plakasız sıfır araç park edilmiş bir şekilde duruyor. Biri bu stokçulara dur demeli.

Ülkede sıfır araç bulamıyoruz, gerçekten mükemmel, müthiş...

Hiçbir şekilde sıfır araç bulamıyoruz. Bulsak bile resmi olan ÖTV fiyatına vermeyip kar etmek için fiyatı kendileri belirliyorlar.

Otomobil şirketleri araç fiyat listesi yayınlıyor ama bayilerde araç yok. İkinci el araçların fiyatı da bayilerin verdiği sıfır araç fiyatından daha yüksek. Araba bulamıyoruz arkadaş bu nasıl bir saçmalık!

Kim alıyor bu arabaları? Biz niye bayide sıfır araç bulamıyoruz? En büyük stokçuluk şu an bu sektörde.

Bayilerde araba yok tüm galerilerde sıfır araba var. Mercedes’in hiçbir bayisinden araç bulamıyoruz. Lakin aynı galeride 5 veya üzerinde aynı araçtan var. Minimum 300 bin lira daha yüksek bir fiyata.

Biz araç bulamıyoruz. 3 ay önceden isim yazdırmamıza rağmen yok diyorlar. Gel gör ki bizden sonra isteyenlerin bazıları alabiliyor, hatta bazı galericiler de sıfır temin edebilip farkla satıyor.

Bayilerde neden sıfır araç yok? 2 aydır sıfır araç için sıra bekliyorum.

Bayilerde araç yok, 3 ay sonraya ancak o da kesin değil. Aynı araç galeride, bayi fiyatının 100 bin lira üstüne satıyor. Bu galerici bu sıfır arabayı bulabiliyor biz neden bulamıyoruz? Sistem kökten bozuk. (Milliyet)