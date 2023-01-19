19 Oca 2023 - 10:37- Gündem G: 19 Oca 2023 - 10:40

Şehidimizden de mi utanmıyorsunuz?

Kendini bilmez kişi ya da kişiler, şehidimiz Polat Özbek’in adını taşıyan üst geçidin asansörlerine sprey boya ile yazdıkları yazı ve çizimlerle saldırıda bulundu
Şehidimizden de mi utanmıyorsunuz? mask
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Gebze’de şehidimiz Komando Uzman Çavuş Polat Özbek’in adını taşıyan yaya üstgeçidine kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından verilen zarar nedeniyle maddi hasar yaşandı. Özellikle asansör ve yürüyen merdiven gibi gibi kamuya ait yapılara zarar vermeyi alışkanlık haline getiren kişiler, Barış ve Eskihisar mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidinin kuzey ve güney asansörlerine sprey boya ile yazdıkları yazı ve garip çizimlerle saldırıda bulundu.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜ TEMİZLENECEK

Büyükşehir ekipleri, kabinde ve iç kısımlarda oldukça çirkin görüntüye neden olan yazı ve çizimleri lekeler bırakmadan temizleyerek, asansörü eski temiz haline getirecek. Büyükşehir yetkilileri, yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişileri güvenlik kameralarından tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatıyor.
# jandarma

19 Oca 2023 - 10:37 - Gündem

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