Şehidimizden de mi utanmıyorsunuz?

Gebze’de şehidimiz Komando Uzman Çavuş Polat Özbek’in adını taşıyan yaya üstgeçidine kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından verilen zarar nedeniyle maddi hasar yaşandı. Özellikle asansör ve yürüyen merdiven gibi gibi kamuya ait yapılara zarar vermeyi alışkanlık haline getiren kişiler, Barış ve Eskihisar mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidinin kuzey ve güney asansörlerine sprey boya ile yazdıkları yazı ve garip çizimlerle saldırıda bulundu.
ÇİRKİN GÖRÜNTÜ TEMİZLENECEK
Büyükşehir ekipleri, kabinde ve iç kısımlarda oldukça çirkin görüntüye neden olan yazı ve çizimleri lekeler bırakmadan temizleyerek, asansörü eski temiz haline getirecek. Büyükşehir yetkilileri, yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişileri güvenlik kameralarından tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.