EYT ne zaman yasalaşacak?

CHP Kocaeli Milletvekili, PM ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Grup Sözcüsü Tahsin Tarhan, Komisyon’da görüşülerek kabul edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında konuştu.

AKP Meclisi oyalıyor: EYT’yi getirmiyor!

Tarhan, vatandaşın bekleyen sorunlarının çözülmediğini ve Ak Parti iktidarının TBMM’ye sunduğu tekliflerle aciliyeti olan sorunlar yerine adeta Meclis Gündemini oyaladığını ifade etti. “Vatandaşa söz verdiniz. EYT sorununu çözecektiniz. Fakat sözünüzü tutmak yerine meclisi boş gündemlerle oyalıyorsunuz” diyerek iktidar Milletvekillerine 2022 yılı bitmeden gündeme geleceğine dair söz verilen EYT düzenlemesini hatırlattı;

“Aralık’ta açıkladınız, Ocak’ta gelecekti. Sonra Şubat’a yetişecek dediniz. Şimdi de Mart’a ötelediniz. Sayın Elitaş bize EYT için tarih sormayın dedi. Kime soracağız. SGK kapısında kuyruk olmuş vatandaşlarımız, bir an önce EYT’nin yasalaşmasını bekliyor ve haklarına kavuşmak istiyorlar. Geriye dönük borçlarını ödemek için kredi çekmiş, arabalarını satmış, birikimlerinden harcamış ya da borçlanmış durumdalar. Bu meselenin acilen çözülmesi lazım.”

TOBB’a özel maddeler

Kanun teklifiyle Odalar ve Borsalar için üyelikleri askıya alma ve bazı borçların terkinine dair getirilen düzenleme hakkında, maddelerin TOBB tarafından talep edildiğini belirten Tarhan, “ Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları sadece TOBB’dan ibaret değil. TOBB’a verilen bu imkânın diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da eğer talep ediyorlarsa tanınması gerekir. Aksi halde Anayasal eşitlik ilkesi zedelenecektir” dedi.

Tarhan sözlerinde devamla, “TESK’le görüştük, kendi kuruluş yasalarında düzenleme yapacak bu tekliften haberleri yok, bilgileri yok, böyle bir düzenlemeye dair talepleri de yok. Bu toplantıya dair davet yazısında TESK’in adı bulunmuyor. Sonradan ek bir yazı ile temsilci davet ediliyor. Bu anlayışla Kanun yapılmaz.” diyerek katılımcı yaklaşımdan uzaklaşıldığına dikkat çekti.

İktidar Rekor Kırdı!

İktidarın ekonomiyle ilgili kalıcı düzenlemeler yapmak, esnafın ve sanayicinin maliyetlerini düşürmek yerine başarı masalları anlattıklarını belirten Tarhan, iktidarın Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ifade etti. Tarhan, “Dış ticaret açığı 110,2 milyar dolar oldu. Bu cumhuriyet tarihinde bir yılda verilen en yüksek dış ticaret açığı. Yine bir rekor ama dış ticaret açığı rekoru.”dedi.

Tarhan sözlerine şöyle devam etti. “Her ne kadar siz küresel krize ve küresel piyasalara bağlasanız da dış ticaret açığının temel sebeplerinden ülkemiz açısından en önemlisi, üretimimizdeki düşüş ve üretim için ithal etmek durumunda olan bir sanayimizin olmasıdır. Hammadde ithalatımıza baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görmek mümkün. İhracatımızdan daha fazla bir hammadde ithal ediyoruz. İhracata dayalı büyüyen bir ekonomi olmadığımızın en önemli göstergelerinden biri ihracat gelirimizin ara mal ithalatımızı karşılamamasıdır. 2022 yılında toplam ihracat rakamımız 254 milyar dolar. Sadece aramalı hammadde ithalatımız 291 milyar dolar. Bu tablo bize ticaret hayatımızda önemli hususlarda ters giden bir şeyler olduğunu gösteriyor.”

Perakende Sektörüyle, Hal Yasasında beklenen düzenlemeler yine ötelendi.

Tarhan, teklifte sektörde uzun süredir beklenen Perakende Yasası ile kısaca Hal Yasası olarak adlandırılan düzenlemelere dair yapılan değişikliklerin, sektörün taleplerini karşılamadığının altını çizerek “Gerekli hazırlıklar ve çalışmalar layıkıyla yerine getirilmediği zaman sektörün beklentileri karşılanmadığı gibi, sektörün sorunlarına da çözüm üretilmemiş oluyor. Bu teklif Ak Parti iktidarının yasamanın niteliğine verdiği zararın adeta ispatıdır. Düzenlemedeki iki madde üzerinde Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen düzenlemeleri Anayasa’ya uygun hale getirmek için yeniden çalışmak durumunda kalınıyor. TESK’ten görüş alınmadan düzenleme yapılmış, görüşmeler sırasında bu madde geri çekildi. Haksız ticari uygulamada getirilen ve genel hukuk prensipleriyle taban tabana zıt düzenleme uyarılarımız doğrultusunda değiştirildi. Perakende ve hal sektörüne yönelik düzenlemeler de benzer şekilde yeniden meclis gündemine gelecek buna eminiz çünkü sektörün beklentileri yine ötelendi.” dedi.