19 Oca 2023 - 11:14- Gündem G: 19 Oca 2023 - 11:30

Asım Kibar OSB civarında köpekler neden ölüyor?

Önceki gün gazetemizi arayan duyarlı bir vatandaş, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi çevresinde, aralıklarla dört köpeğin öldüğünü söyledi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Asım Kibar OSB civarında köpekler neden ölüyor? mask

İzmit Belediyesi ekipleri bölgeye gitmiş, incelemede bulunmuş. Köpeklerin neden öldüğü ile ilgili net bir bilgi yok… Birilerinin köpekleri zehirlediği konuşuluyor. Yetililer bölgede bir araştırma yapmalı ve köpeklerin neden öldüğünün sebebi bulunmalı.
# İzmit belediyesi

19 Oca 2023 - 11:14 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Bay bay basgan - Gebersinler.her taraf it köpek köpekler işgalci oldular.sabah okula ise gidemiyoruz buraya bir itetapar veya mamalobisinden biri gelip cart curt ederse it köpek değil evlen çoluk çocuk besle it köpek değil insan sev.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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