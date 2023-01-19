Asım Kibar OSB civarında köpekler neden ölüyor?

İzmit Belediyesi ekipleri bölgeye gitmiş, incelemede bulunmuş. Köpeklerin neden öldüğü ile ilgili net bir bilgi yok… Birilerinin köpekleri zehirlediği konuşuluyor. Yetililer bölgede bir araştırma yapmalı ve köpeklerin neden öldüğünün sebebi bulunmalı.