İzmit Belediyesi ekipleri bölgeye gitmiş, incelemede bulunmuş. Köpeklerin neden öldüğü ile ilgili net bir bilgi yok… Birilerinin köpekleri zehirlediği konuşuluyor. Yetililer bölgede bir araştırma yapmalı ve köpeklerin neden öldüğünün sebebi bulunmalı.
19 Oca 2023 - 11:14- Gündem Güncelleme: 19 Oca 2023 - 11:30
Asım Kibar OSB civarında köpekler neden ölüyor?
Önceki gün gazetemizi arayan duyarlı bir vatandaş, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi çevresinde, aralıklarla dört köpeğin öldüğünü söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bay bay basgan - Gebersinler.her taraf it köpek köpekler işgalci oldular.sabah okula ise gidemiyoruz buraya bir itetapar veya mamalobisinden biri gelip cart curt ederse it köpek değil evlen çoluk çocuk besle it köpek değil insan sev.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.