Alihan: “Çok mutluyum’’

“ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”
Tecrübeli savunmacı açıklamasında, “Böylesine büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Süper Lig’de oynamış, oynadığı yıllarda damga vurmuş, birçok başarının altına imzasını atmış bir kulübe geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Kocaelispor sezonun ilk yarısında benim de Vanspor formasıyla oynadığım maçta camiasıyla, taraftarıyla beraber adından söz ettirdi. Maçta birçok açıdan etkilendim, hayran olduğum durumlar oldu. Van’da oynarken Kocaelispor’un saha içi ve saha dışı karakterli bir takım olduğunu biliyordum. Böylesine iyi oyuncu grubunun, böylesine karakterli oyuncu grubunun içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.