19 Oca 2023 - 12:15- Spor G: 19 Oca 2023 - 12:20

Alihan: “Çok mutluyum’’

Kocaelispor’un yeni transferi Alihan Kubalas, Kocaelispor gibi büyük bir camiaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Alihan: “Çok mutluyum’’ mask

“ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

Tecrübeli savunmacı açıklamasında, “Böylesine büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Süper Lig’de oynamış, oynadığı yıllarda damga vurmuş, birçok başarının altına imzasını atmış bir kulübe geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Kocaelispor sezonun ilk yarısında benim de Vanspor formasıyla oynadığım maçta camiasıyla, taraftarıyla beraber adından söz ettirdi.  Maçta birçok açıdan etkilendim, hayran olduğum durumlar oldu. Van’da oynarken Kocaelispor’un saha içi ve saha dışı karakterli bir takım olduğunu biliyordum. Böylesine iyi oyuncu grubunun, böylesine karakterli oyuncu grubunun içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.
# takım, Kocaelispor

19 Oca 2023 - 12:15 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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