19 Oca 2023 - 12:17- Gündem G: 19 Oca 2023 - 12:28

Bahadır Bostancı'dan Aydın Ünlü'nün beraatine tepki!

MHP Kocaeli eski İl Başkanı Aydın Ünlü dolandırıcılık suçlaması ile yargılandığı davadan beraat etti. Ünlü'den şikayetçi olan Bahadır Bostancı karara tepki gösterdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bahadır Bostancı'dan Aydın Ünlü'nün beraatine tepki! mask
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Bundan 4 yıl önce yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi görüntülenmişti. Videonun ardından Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada 4. duruşmada Aydın Ünlü'nün beraatine karar verildi.

"NASIL BERAAT VERİR ANLAMADIM"
Duruşmaya katılmayan Bahadır Bostancı ise karara tepki gösterdi. Bostancı " Nasıl beraat verir anlamadım. Kısa bir ceza alması gerekiyordu. Siyasi hayatına da devam edecek hatta ettirdiler. Duruşmanın detaylarını avukatımdan öğreneceğim." ifadelerini kullanırken gizli görüntü almak ve yaymaktan Ünlü'nün de Bostancı'ya açmış olduğu bir dava var.
# karar

19 Oca 2023 - 12:17 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

V.celık - AKP ve sarayci - Rantçı ve çakma milliyetçi MHP sayesinde ADALET de

TUZUN KOKTUĞU günlerdeyiz.

Umarım MİLLET YETER der

VE omurgasız siyasetçilere

Sandıkta HESAP KESER

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 13:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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