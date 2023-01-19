Bahadır Bostancı'dan Aydın Ünlü'nün beraatine tepki!

Bundan 4 yıl önce yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi görüntülenmişti. Videonun ardından Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada 4. duruşmada Aydın Ünlü'nün beraatine karar verildi.

"NASIL BERAAT VERİR ANLAMADIM"

Duruşmaya katılmayan Bahadır Bostancı ise karara tepki gösterdi. Bostancı " Nasıl beraat verir anlamadım. Kısa bir ceza alması gerekiyordu. Siyasi hayatına da devam edecek hatta ettirdiler. Duruşmanın detaylarını avukatımdan öğreneceğim." ifadelerini kullanırken gizli görüntü almak ve yaymaktan Ünlü'nün de Bostancı'ya açmış olduğu bir dava var.