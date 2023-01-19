Bahadır Bostancı'dan Aydın Ünlü'nün beraatine tepki!

Bundan 4 yıl önce yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi görüntülenmişti. Videonun ardından Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada 4. duruşmada Aydın Ünlü'nün beraatine karar verildi.
"NASIL BERAAT VERİR ANLAMADIM"
Duruşmaya katılmayan Bahadır Bostancı ise karara tepki gösterdi. Bostancı " Nasıl beraat verir anlamadım. Kısa bir ceza alması gerekiyordu. Siyasi hayatına da devam edecek hatta ettirdiler. Duruşmanın detaylarını avukatımdan öğreneceğim." ifadelerini kullanırken gizli görüntü almak ve yaymaktan Ünlü'nün de Bostancı'ya açmış olduğu bir dava var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
V.celık - AKP ve sarayci - Rantçı ve çakma milliyetçi MHP sayesinde ADALET de
TUZUN KOKTUĞU günlerdeyiz.
Umarım MİLLET YETER der
VE omurgasız siyasetçilere
Sandıkta HESAP KESER
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.