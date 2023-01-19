19 Oca 2023 - 13:15- Spor G: 19 Oca 2023 - 13:18

Mesut Can çıkışta

Kocaelispor'un sezon başında renklerine kattığı genç futbolcu kampın yıldızı olmuştu. Mesut Can Tunalı, pazar günü deplasmanda oynanan Kırklarelispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı, kötülerin içinde iyiydi.
Mesut Can çıkışta mask

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ilk 11'de başladığı maçta,ı yeteneklerini gözler önüne serdi. Neredeyse hatasız oynayan genç yetenek, güvenleri macup etmedi. Kamp süresi boyunca ön plana çıkan yıldız adayı, takım oyununa tamamen alışmış izlenimi verdi. Tayfun Aydoğan'ın yokluğunda usta oyuncuyu aratmayan Tunalı, 76 dakika oyunda kaldıktan sonra yerini yeni transfer Emre Nefiz' e bıraktı.
# takım, genç

19 Oca 2023 - 13:15 - Spor

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