21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ilk 11'de başladığı maçta,ı yeteneklerini gözler önüne serdi. Neredeyse hatasız oynayan genç yetenek, güvenleri macup etmedi. Kamp süresi boyunca ön plana çıkan yıldız adayı, takım oyununa tamamen alışmış izlenimi verdi. Tayfun Aydoğan'ın yokluğunda usta oyuncuyu aratmayan Tunalı, 76 dakika oyunda kaldıktan sonra yerini yeni transfer Emre Nefiz' e bıraktı.
19 Oca 2023 - 13:15- Spor Güncelleme: 19 Oca 2023 - 13:18
Mesut Can çıkışta
Kocaelispor'un sezon başında renklerine kattığı genç futbolcu kampın yıldızı olmuştu. Mesut Can Tunalı, pazar günü deplasmanda oynanan Kırklarelispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı, kötülerin içinde iyiydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.