İzmitli Semih “Üstün” oynadı

Körfez SK altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Semih Üstün, Kırklarelispor formasıyla rakibimiz oldu. Karşılaşma öncesinde Kocaeli'den maçı takip etmeye gelen basın mensuplarıyla selamlaşan Semih, yeşil beyazlı forma ile ilk karşılaşmasını oynadı. 71 dakika boyunca sahada olan Semih oyun tarzı ve hırsıyla temsilcimize zor anlar yaşattı. İlk maçında taraftardan tam not alan yetenekli futbolcu, oyundan çıkarken Kırklareli tribünleri tarafından alkışlandı.