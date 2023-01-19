Körfez SK altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Semih Üstün, Kırklarelispor formasıyla rakibimiz oldu. Karşılaşma öncesinde Kocaeli'den maçı takip etmeye gelen basın mensuplarıyla selamlaşan Semih, yeşil beyazlı forma ile ilk karşılaşmasını oynadı. 71 dakika boyunca sahada olan Semih oyun tarzı ve hırsıyla temsilcimize zor anlar yaşattı. İlk maçında taraftardan tam not alan yetenekli futbolcu, oyundan çıkarken Kırklareli tribünleri tarafından alkışlandı.
19 Oca 2023 - 13:17- Spor Güncelleme: 19 Oca 2023 - 13:21
İzmitli Semih “Üstün” oynadı
İzmitli Semih, bu kez rakibimiz olarak karşımıza çıktı. Bu şehrin bağrından çıkan yetenekli futbolcu, Kırklarelispor formasıyla iyi işler çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.