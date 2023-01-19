19 Oca 2023 - 13:17- Spor G: 19 Oca 2023 - 13:21

İzmitli Semih “Üstün” oynadı

İzmitli Semih, bu kez rakibimiz olarak karşımıza çıktı. Bu şehrin bağrından çıkan yetenekli futbolcu, Kırklarelispor formasıyla iyi işler çıkardı.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
İzmitli Semih “Üstün” oynadı mask

Körfez SK altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Semih Üstün, Kırklarelispor formasıyla rakibimiz oldu. Karşılaşma öncesinde Kocaeli'den maçı takip etmeye gelen basın mensuplarıyla selamlaşan Semih, yeşil beyazlı forma ile ilk karşılaşmasını oynadı. 71 dakika boyunca sahada olan Semih oyun tarzı ve hırsıyla temsilcimize zor anlar yaşattı. İlk maçında taraftardan tam not alan yetenekli futbolcu, oyundan çıkarken Kırklareli tribünleri tarafından alkışlandı.

19 Oca 2023 - 13:17 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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