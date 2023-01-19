İzmit Körfezinde deniz uçağı ile yapılan rutin denetimler esnasında bugün Mongalia bandıralı petrol gemisinin, denizi kirlettiği tespit edildi. İsminin Amo olduğu öğrenilen kuru yük cinsi 16 bin 801 groston kapasiteli gemiye idari para cezası kesildi. Amo isimli petrol gemisine kesilen ceza ise 14 milyon 409 bin 865 Türk Lirası oldu.
19 Oca 2023 - 13:56- Asayiş Güncelleme: 19 Oca 2023 - 14:00
İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine 14 milyon TL ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten Mongalia bandıralı petrol gemisine 14 milyon 409 bin 865 TL para cezası kesildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.