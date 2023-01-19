19 Oca 2023 - 13:56- Asayiş G: 19 Oca 2023 - 14:00

İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine 14 milyon TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten Mongalia bandıralı petrol gemisine 14 milyon 409 bin 865 TL para cezası kesildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine 14 milyon TL ceza mask
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İzmit Körfezinde deniz uçağı ile yapılan rutin denetimler esnasında bugün Mongalia bandıralı petrol gemisinin, denizi kirlettiği tespit edildi. İsminin Amo olduğu öğrenilen kuru yük cinsi 16 bin 801 groston kapasiteli gemiye idari para cezası kesildi. Amo isimli petrol gemisine kesilen ceza ise 14 milyon 409 bin 865 Türk Lirası oldu.
# Deniz

19 Oca 2023 - 13:56 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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