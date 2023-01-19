Yuvam Akarca isyanda!

İzmit Yuvam Akarca Konutlarında yaklaşık 1 aydır aidat sorunu yaşanıyor. Fahiş fiyatlarda aidat sorunu yaşayan vatandaşlar her gece tencere tava ile protesto ediyor. 500 TL civarında olan aidatların 1000 TL üzerine çıkarılması vatandaşları isyan ettirdi. Yuvam Akarca 1. Ada sakinlerinin aidatı ise aidatı 500 TL'den 1325 TL'ye yükseltildi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

“KİMSE BU BAHANELERİN ALTINA SIĞINMASIN”

Şikayet bildirilerine tepkisini dile getiren apartman sakinleri şu açıklamalarda bulundu: “İzmit yuvam Akarca 9. Bölge A-1lerde oturanlar olarak fahiş fiyatlarda aidat ödüyoruz. Kira tutarı kadar aidat ödemenin bahanesi gelen zamlar artan hayat pahalılığı olamaz. Kimse bu bahanelerin ardına sığınmamalı. Kış ayları için ısınma bedeli olarak gerekirse 1500 aidat alınabilir ancak diğer aylar maksimum 500 lira olmalıdır. İki kişi oturduğumuz dairede senede 12.600 aidat ödemek istemiyoruz. Üstelik 3+1 dairede oturanlara göre biz 2+1 de oturduğumuz halde daha fazla aidat veriyoruz. Masum insanların üzerinden sömürüyü bırakın.”

ISINMA SORUNUNA DEĞİNDİ

Bir diğer vatandaş ise Yuvam Akarca’da yöneticilerin ilgisizliğinden söz ederek, “B1 b-7 de oturuyorum ve peteklerimiz hep ılık diğer bloklarda cayır cayır yanıyor yöneticiye söyledik ilgilenmiyor. Aynı parayı öderken az yanması haksızlık üstelik aidatları 500 TL yapmışsınız ama hakkıyla ısınamıyoruz yetkililer lütfen ilgilensin artık.”