Göztepe takımı güldürdü

GÖZTEPE 1 MİLYON LİRA ZAM YAPTI

1.Lig’in Süper Lig patentli yıldızının bonservisine 1 milyon lira daha zam yaptı. Göztepe kulübünün Yasin’in bonservisi için yaptığı zamdan sonra yaptığı “Kimse bize teklif yapmadı” şeklindeki basın açıklaması “Gülümsemeyle” karşılandı.