19 Oca 2023 - 14:54- Spor G: 19 Oca 2023 - 15:35

Göztepe takımı güldürdü

Kocaelispor Yasin Öztekin transferini bitirirken Yasin'in yanına daha önce de gündemine aldığı Erdem Çetinkaya'yı yine gündemine taşıdı.

Göztepe takımı güldürdü mask
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GÖZTEPE 1 MİLYON LİRA ZAM YAPTI

1.Lig’in Süper Lig patentli yıldızının bonservisine 1 milyon lira daha zam yaptı. Göztepe kulübünün Yasin’in bonservisi için yaptığı zamdan sonra yaptığı “Kimse bize teklif yapmadı” şeklindeki basın açıklaması “Gülümsemeyle” karşılandı. 

19 Oca 2023 - 14:54 - Spor

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