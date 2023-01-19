YASİN’İN TRANSFERİ YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

1.Lig’in Süper Lig patentli yıldızının bonservisine 1 milyon lira daha zam yaptı. Göztepe kulübünün Yasin’in bonservisi için yaptığı zamdan sonra yaptığı “Kimse bize teklif yapmadı” şeklindeki basın açıklaması “Gülümsemeyle” karşılandı.

Göztepe kulübü iki farklı açıklamada bulundu, Yasin gelmek istediğini söyledi, Kocaelispor yönetimi, ‘Futbolcuyla anlaştık, kulübü 1 milyon lira zam yaptı” dedi

ARNINDAN ZAM YAPTILAR, “HABERİMİZ YOK” DEDİLER

1.Lig’in Süper Lig patentli yıldızının bonservisine 1 milyon lira daha zam yaptı. Göztepe kulübünün Yasin’in bonservisi için yaptığı zamdan sonra, İzmir basınına ve ulusal basına “Kimse bize teklif yapmadı” şeklindeki basın açıklaması “Gülümsemeyle” karşılandı. Kocaelispor yönetimi son dakika açıklamasında “Transfer haberinin yayınlanması bize 1 milyon lira fazlaya mal oldu!” derken, Göztepe yönetimiyle yaptığı görüşmeyi resmen ilan etti.

YASİN ÖZTEKİN: “TERCİHİM KOCAELİSPOR”

Bu arada, iddiaya göre Yasin Öztekin Kocaelispor’a gelmek istiyor. 4 kulübün peşinde koştuğu Yasin, tercihinin İstanbul’a yakın olan Kocaelispor’dan yana olduğunu söylüyor. Yönetim kurulunun açıklamasında da “Yasin bizi tercih ediyor” şeklinde demeç veriliyor. Dün geç saatlere kadar bu transfer için başkan Engin Koyun ve yönetim sıkı çalışma yaptı. Bu arada bodrum’un gol kralı Erdem Çetinkaya da yeniden gündeme alındı.