19 Oca 2023 - 15:30- Spor G: 19 Oca 2023 - 15:34

Alpay ile yollar ayrıldı

Temsilcimiz Kocaelispor'un, Alihan Kubalas transferiyle birlikte bir stoper oyuncusunun takımdan gideceği gündeme gelmişti. Bu isim Alpay Çelebi oldu. 2 sezondur Kocaelispor forması giyen Çelebi ile yollar ayrıldı.
Alpay ile yollar ayrıldı mask
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2 Sezondur Kocaelispor forması giyen Alpay Çelebi ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlılar tarafından yapılan açıklamada: '' Profesyonel futbolcumuz Alpay Çelebi’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' denildi.

Kocaelispor sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:
# Kocaelispor

19 Oca 2023 - 15:30 - Spor

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