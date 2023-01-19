Alpay ile yollar ayrıldı

TEŞEKKÜR EDİLDİ

2 Sezondur Kocaelispor forması giyen Alpay Çelebi ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlılar tarafından yapılan açıklamada: '' Profesyonel futbolcumuz Alpay Çelebi’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' denildi.

Kocaelispor sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: