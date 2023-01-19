MR sırası bekleyen Miran bebek yaşamını yitirdi

Derince Fatih Mahallesi Cihan Sokak’ta ikamet eden Miran Çelebi(1) doğuştan gelen rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Doğuştan rahatsızlığı bulunan yoğun bakımda yatan Miran bebek hastalığının teşhisi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde nöroloji bölümünde sıra bulamayan aile olmadığı için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde randevu bulabildi. Ancak burada da ileri bir tarihe MR sırası verildi. Tekrar Kocaeli’ye evine dönen aile bebeğin evde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırdılar. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Miran Bebek yaşamını yitirdi. İnşaat işçisi Murat Çelebi’nin 2 çocuğundan biri olan Miran Çelebi’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Kuba Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.